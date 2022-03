Un Pop-Up shop au centre de Liège propose des vêtements déstockés pour le prix symbolique de 6 euros

Lorsque le confinement est arrivé début 2020, plaçant de nombreux secteurs à l’arrêt comme les marchés ou les commerces, il n’était plus possible pour cet entrepreneur de continuer son activité.

Il a alors décidé de lancer le site en ligne Moshi’up : "On ne pouvait plus faire nos ventes éphémères en physique. On a décidé de faire un site ultra rapide pour continuer de faire des ventes. C’est le nom, l’état d’esprit, les couleurs, le marketing qui nous ont propulsés au rang de concept " écolo cool " même si on a toujours été dans l’écologie depuis 17 ans". Cette présence en ligne a permis à ce concept de se faire connaître un peu partout sur la toile dans les pays francophones.

De base, l’e-shop revendait donc des vêtements de grandes marques plus coûteuses. Ici, la boutique pop up se consacre plutôt aux marques abordables, ce qui permet à ce revendeur de proposer le prix symbolique de 6 euros l’article et de surfer sur la vague de l'éco-consommation. " On a un côté très écologique. On rachète aux grands groupes qui possèdent les marques comme Zara, Bershka Stradivarius, Boho, Pretty little, leur surplus, c’est-à-dire les vêtements avec défauts, les invendus, les retours clients".