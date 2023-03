Un Pop-up à Bruxelles pour les vrais Sneaker Addicts avec Sneakerdenn

Le monde des Sneakers ou comme le disent certains francophones "La Basket" n'a jamais fait autant de bruits que ces dernières années même si cette vague a débuté dès le début des années 80 grâce entre autre à la Culture Hip Hop et les artistes qui la représentent.

Les Sneakers sont devenues par la force des choses bien plus qu'un accessoire nécessaire pour atteindre les meilleures performances sportives mais un réel objet de collection convoitisé par de nombreux mordus de mode ou de Lifestyle.

Nombreux sont ceux qui ont vite compris l'engouement autour des Sneakers et certains website ou plateformes se sont même spécialisées, tel un business digne des plus grandes bourses du monde, dans l'achat/vente, la revente à prix parfois exorbitants ou l'échange entre fans.

Néanmoins, il reste une réelle communauté autour de cette folie commerciale qui a pour envie de mettre en avant le produit avant la "Hype" mais aussi la qualité plutôt que la quantité sans en oublier l'histoire qui aujourd'hui regorge d'anecdotes incroyables.

Parmi ces passionnés, les fondateurs du Dripper Store à Bruxelles créé le 1er avril 2022 par Loïc Reina qui aiment mettre la lumière sur les paires vintage qui font souvent la différence avec les sorties d'aujourd'hui.

Le support de jeunes artistes locaux fait partie de leur travail et l'historique de chaque paire est importante pour cette team poussant ces derniers à créer des événements tel que celui ces 1e et 2 avril pendant les heures d'ouverture du magasin.

Lors de ce weekend, nous pourrons profiter de la présence de, plus connu sous le nom de @ Sneakerdenn qui est l’un des plus grand collectionneur de Sneakers vintage et le créateur de la marque Outsoul.