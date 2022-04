Un pont inquiète les riverains à La Louvière

Construit en 1930, le pont Capitte est complètement rouillé. Aucune rénovation n’est envisageable vu sa vétusté. La décision d’en reconstruire un nouveau a été actée en 2018 mais les travaux n’ont toujours pas commencé. Une situation qui inquiète les riverains : " Sincèrement, je suis étonnée que rien n’est encore tombé sur un piéton ou un cycliste. On voit bien que ce pont est négligé. Il n’a jamais été repeint. Cela fait 12 ans que je vis ici et je n’ai jamais vu personne procéder à des vérifications ", explique Nancy, une habitante du quartier. Le trafic y est aussi très important. Ce pont est une des portes d’entrées principales de la ville de La Louvière, " le matin, c’est la cata avec les écoles. Les voitures avancent à pas de fourmi ", précise Carmelio.

Pourquoi n’a-t-il pas encore été remplacé ?

"Ce pont fait partie du site du canal du Centre historique. Un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Par conséquent, on ne peut pas faire tout ce qu’on veut. Pour effectuer une réparation ou un remplacement, il faut demander l’avis d’un comité de gestion du patrimoine. C’est une procédure qui prend du temps mais elle a eu lieu ", assure Sébastien Lannoy, de la Société Wallonne des Eaux. Un bureau d’études a été désigné pour établir les plans du futur pont. Ils seront soumis au service urbanisme avant la fin de l’année mais le chantier ne débutera pas avant 2024.

En Attendant, des mesures de précaution sont prises

"Des feux ont été installés pour faire en sorte que les bus TEC ne se croisent plus sur le pont et les véhicules de plus de 7,5 tonnes doivent emprunter des déviations. Ce qui fait que la structure reste stable. Elle est régulièrement surveillée par des ingénieurs ", affirme le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert.