Un pont cyclable au-dessus du ring de Bruxelles

Ce samedi 5 février, à partir de 22 heures et jusque dimanche à 8 heures du matin, le ring de Bruxelles sera fermé, dans les deux sens, à hauteur de Zaventem. La Werkvennotschap (Agence flamande pour les projets de mobilité) a prévu l’installation d’un pont cyclable qui va enjamber l’autoroute et supprimer ainsi le dernier obstacle sur l'"autoroute à vélo" qui relie Louvain (Leuven) à la Région bruxelloise, sur près de 25 kilomètres.

Ce pont permettra, dans quelques semaines, aux cyclistes, de se rendre (presque) sans ralentir, et quasiment toujours en site propre, sur le lieu de travail. Car l’objectif est bien celui-là : encourager une autre mobilité pour les navetteurs qui se rendent chaque jour à Bruxelles ou dans la périphérie.