Un Pont-à-Cellois arbitre en Challenger Pro League

Ce vendredi 11 août, Andy Denuit va effectuer ses premiers pas dans l’arbitrage du football professionnel lors du match Anderlecht Futures – Beerschot. Une consécration pour ce passionné.

Dix ans après ses débuts en tant qu’arbitre dans le football amateur, le hennuyer de 27 ans passe à l’échelon supérieur et exercera désormais en Challenger Pro League, la deuxième division nationale. Un aboutissement car l’arbitrage n’est pas toujours facile. Tous les fans de foot le savent : les décisions du corps arbitral sont souvent contestées. Désormais au plus haut niveau Andy Denuit sait que le droit à l’erreur sera minime " chez les professionnels, il y a plus de caméras, plus de public alors il faut redoubler de vigilance ".

Mais cette année, c’est depuis le bord du terrain qu’il exercera. En effet, pour découvrir le monde professionnel il a décidé de devenir arbitre assistant, arbitre de ligne. Une décision qu’il explique par sa passion de l’arbitrage et son envie de découvrir le plus haut niveau après tant d’années de travail dans les divisions inférieures. Un travail technique et physique qu’il poursuit désormais plusieurs fois par mois du côté de Tubize avec les autres arbitres.

" Avoir de la personnalité et ne pas chercher à faire comme les autres arbitres ", voilà les conseils qu’il adresse aux passionné(e) s d’arbitrage qui voudraient suivre ses traces. Toutefois, s’il rentre désormais dans le monde du football professionnel, son statut reste celui d’un amateur. L’arbitrage professionnel n’étant pas encore développé en Belgique.