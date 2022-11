Un policier menacé avec un cutter lundi soir à la gare de Bruxelles-Nord

Un agent de police a été menacé avec un cutter, lundi soir, à la gare de Bruxelles-Nord à Schaerbeek, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. L'homme armé et son comparse ont été interpellés et privés de liberté. Personne n'a été blessé.

Un policier en tenue civile a pris deux personnes en filature, lundi vers 20h55, à la gare de Bruxelles-Nord à Schaerbeek. Lorsqu'il a été reconnu par les deux suspects comme étant policier, il s'est identifié. Il a voulu procéder à leur contrôle et a alors été menacé avec une arme blanche. "Un des deux a immédiatement sorti un cutter. Le policier s'est enfui pour se mettre en sécurité. Ses collègues ont pu arrêter les deux suspects. Personne n'a été blessé", a expliqué le parquet de Bruxelles.

"Les suspects, un majeur et un mineur, ont été privés de leur liberté et ont été auditionnés par la police. Le suspect majeur a été transféré vers un centre fermé de l'Office des Étrangers. Le suspect mineur, celui qui a sorti l'arme, est auditionné en ce moment", a déclaré le parquet, mardi à la mi-journée. "Il sera mis à disposition du parquet plus tard dans la journée". Les qualifications retenues sont menaces par geste ou emblème et port d'arme par destination.

Le parquet de Bruxelles a déjà ordonné les premiers devoirs d'enquête, notamment l'analyse des images de caméras de vidéo-surveillance. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.