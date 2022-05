Un policier américain inculpé de meurtre pour avoir tiré dans le dos d'un garçon de 12 ans

Les policiers prennent alors en chasse, à pied, les deux garçons, l'un des officiers tirant un coup de feu sans viser, quand M. Mendoza fait feu à trois reprises vers Thomas Siderio qui s'enfuit.

Mais d'après le procureur, qui a dit détenir des images vidéo "très difficiles à regarder", l'adolescent a déjà laissé tomber son arme "lorsque l'officier Mendoza tire le troisième coup de feu fatal".

A proximité de sa victime, le policier "sait alors que Thomas Siderio - âgé de 12 ans, mesurant un mètre cinquante et pesant cinquante kilos - n'a plus son arme et ne peut plus lui faire de mal. Mais il lui tire néanmoins dans le dos et le tue", a dénoncé M. Krasner.

Dans un communiqué relayé par le New York Times, un syndicat de police a exprimé sa "confiance dans le système judiciaire pour protéger les droits constitutionnels de cet officier à un procès juste et équitable".