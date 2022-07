Un point noir mais pas trop de soucis suite à la fermeture de la liaison E40-E25

La fermeture du tronçon de la liaison E40-E25 situé juste avant le tunnel de Cointe (en provenance des Ardennes) a eu des conséquences limitées sur la circulation. Le temps moyen perdu au niveau autoroutes avoisinait le quart d’heure à l’heure de pointe. Par contre, une fois la sortie obligatoire de l’autoroute empruntée, deux situations se sont présentées. En provenance des Ardennes, la situation était relativement normale. En provenance du tunnel de Cointe par contre, le passage par le pont de Fragnée a constitué le point noir de la matinée.

Il a parfois fallu une heure pour franchir ce pont. " C’est une situation difficile à éviter mais cela s’est mieux passé que l’an dernier, lors de la fermeture à la suite des inondations. On voit aussi l’effet fin de l’année scolaire. Finalement cela s’est passé sans surprise et de manière plutôt satisfaisante ", précise la police de Liège.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de plus de 6 mètres de long (dont les caravanes et les autocars) de transit, interdits dans l’agglomération liégeoise, ont été un point d’attention de la police. A la sortie en provenance des Ardennes par exemple, cinq policiers étaient présents pour effectuer les éventuels contrôles. Dans un premier temps, il n’y a eu qu’une seule verbalisation. La démarche durant cette semaine se veut plutôt préventive, avec une explication de l’interdiction et un demi-tour obligatoire pour les véhicules interdits se présentant tout de même. Dès l’entame de la deuxième semaine de fermeture, par contre, la verbalisation des contrevenants sera systématique.

La fermeture de ce tronçon de la liaison E40-E25 est prévue jusqu’au 23 août. Sa cause est un chantier de réhabilitation en profondeur du tronçon suite aux dégâts causés par les inondations de juillet 2021.