Un point extraordinaire entre les USA et l’Equateur en beach-volley

Quel échange ! Et qu’elle point ! Ce qui est certain c’est qu’on ne pourra pas dire que Sara Hughes n’a pas tout donné pour son équipe lors de la rencontre entre les États-Unis et l’Equateur lors des championnats du monde de Rome il y a quelques jours. Une vidéo très virale sur les réseaux sociaux en atteste.

Joueuse de l’équipe américaine de beach-volley, elle a défendu un point décisif jusqu’au bout. À l’aide de sa coéquipière Kelley Kolinske elle a mené un très long et périlleux échange face aux joueuses équatoriennes. Derrières les Équatoriennes au tableau d’affichage (16-13) lorsque le point débute, le duo américain va se retrouver en mauvaise posture avec des ballons complexes à gérer mais, telles Bugs Bunny, courir à gauche et à droite ne leur font pas peur et elles mettent toutes leurs forces pour garder ce ballon en jeu et c’est ce qu’elles feront. En 37 secondes, la balle ne touche pas le sol. Au final, leurs efforts ont payé puisque l’équipe a remporté le point (mérité).