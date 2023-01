Un point de contact en ligne pour le personnel médical victime d'agression

Union4U, le syndicat des infirmiers et des aide-soignants, lancera en janvier un point de contact sur internet pour le personnel de soin victime d'agression sur son lieu de travail, a annoncé mardi Geert Berden, représentant et porte-parole flamand du syndicat.

Comme l'ont encore démontré des événements survenus à Bruxelles durant la nuit du Nouvel An, les agressions à l'encontre du personnel médical, des ambulanciers, et médecins ne sont pas rares. Selon des chiffres de la police fédérale, 189 procès verbaux pour coups et blessures à l'encontre du personnel médical ont été recensés au cours des six premiers mois de 2022. En 2021, 284 signalements ont été recensés au cours de l'année.

La problématique des violences à l'encontre du corps médical s'est aggravée avec la crise sanitaire, souligne Geert Berden. D'ici la fin du mois, un point de contact sera lancé sur le site Union4U, le syndicat des infirmiers et des aide-soignants. "Via le site, les individus ainsi que les structures de soin pourront signaler des agressions. Ils pourront faire le choix de rester anonyme", souligne le porte-parole du syndicat. "De cette façon, nous voulons aussi mieux identifier les faits d'agression à l'échelle du secteur."