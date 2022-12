Un point de basculement contre la domination patriarcale en Iran ?

Face à la brutale oppression des femmes iraniennes, des manifestations ont été organisées partout dans le monde, en solidarité. Bruxelles, le cœur de l’Europe, a rapidement suivi, des manifestations publiques ayant lieu devant le Parlement européen.

Les dirigeant·es du monde se sont également manifestés pour soutenir le peuple iranien tout en dénonçant les actions de leur gouvernement et de leur police. En Europe, les ministres des affaires étrangères, comme Annalena Baerbock (Allemagne) et Ann Linde (Suède), ont condamné la situation et demandé le respect des droits humains. Dans l’Union européenne, 126 mesures restrictives ont été imposées aux individus iraniens et 11 entités au total sont soumises à des sanctions en matière de droits humains.

Ce mouvement a soulevé l’espoir d’un changement possible

Aux États-Unis, plusieurs voix se sont élevées en soutien, dont celle du président Biden, faisant des États-Unis le premier pays à punir l’Iran en imposant des sanctions à leur "police des mœurs", et le premier à voter l’exclusion de l’Iran de la Commission des Nations unies sur le statut des femmes – une décision sans précédent historique.