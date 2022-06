Un Pogačar en grande forme à 10 jours du Tour de France : qui pour le concurrencer ?

Le prodige slovène est en forme. Mais face à l’armada Jumbo, qui a prouvé qu’elle était tactiquement au point avec de nombreuses démonstrations de force cette saison, il aura besoin de soutien. L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais Pogačar aura une équipe entièrement dédiée à l’épauler pour décrocher un troisième sacre sur les Champs-Élysées.

Ce ne sera pas le cas pour Primož Roglič puisque Jumbo-Visma vise le maillot vert avec Wout van Aert, et a construit son équipe en conséquence. L’autre Slovène a aussi réalisé de bons résultats en amont du Tour de France. Roglič a notamment exorcisé ses démons sur les routes françaises, en remportant Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné. Reste à savoir si Roglič sera le leader effectif de sa formation, tant son coéquipier et lieutenant Jonas Vingegaard a impressionné sur les pentes du Dauphiné.