Un poète qui questionnait l'existence : Fernando Pessoa

Lizsa est autrice, compositrice, interprète, mais c'est pour son amour de la poésie que nous la retrouvons désormais dans Week-end Première. Elle nous emmène aujourd'hui aux portes de Lisbonne, la ville de Fernando Pessoa.

Pessoa écrivait aussi sous d'autres noms, il imaginait la vie de ces autres-lui-même, il leur construisait des biographies. Chacun de ces personnages avait sa propre voix, son propre rythme, son propre paysage intérieur, explique Lizsa.

Et pourtant derrière, c'était toujours Fernando. Cet homme qui menait une vie de modeste employé de bureau et passait beaucoup de temps dans les cafés. Cet homme qui faisait tous les jours le même trajet en tramway. Cet homme qui inventa un langage aussi vaste que l'océan et disait de lui : "Je suis plusieurs". Cet homme qui, dans 'Le Livre de l'Intranquillité', a écrit :