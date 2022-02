Un plat entre terre et mer: le porc de l'Alentejo!

Recette emblématique du Portugal : la carne do porco à l’alentejana. Un plat traditionnel entre terre et mer alliant la viande de porc et les coquillages. Malgré son appellation, la recette est originaire d’Algarve. Joaquim Braz De Oliveira, fondateur de l’enseigne Forcado, raconte dans le livre éponyme (*), qu’elle fut mise au point par des cuisiniers du Sud du pays qui en ont eu assez de servir le porc local, nourri à partir de farine de poissons. Ils se sont alors procurés du porc en Alentejo, où l’on trouve des élevages de porc noir ou porco preto, proche du fameux pata negra.

Carne de porco alentejana.

Recette tirée du livre Forcado (*)

Pour 4 personnes

600 gr de spiringue de porc

600 gr de palourdes

3 c.à.s. de pâte de poivrons

2 dl vin blanc

1 bouquet de coriandre

8 gousses d’ail

1 dl huile d’olive

Poivre

Servir avec du riz blanc ou des carrés de pommes de terre frites.

Découper la viande en dés et la faire mariner pendant 1 à 2 heures dans la pâte de poivrons avec l’ail écrasé et un peu de vin blanc.

Dans une poêle, faire frire la viande avec de l’huile d’olive.

Quand elle est bien dorée, ajouter les palourdes et couvrir.

Une fois les palourdes ouvertes, ajouter le vin blanc restant et la marinade.

Ajouter la coriandre fraîche et laisser réduire 2 à 3 minutes. Poivrer.

Recette tirée du livre "Forcado" Texte : René Sépul. Recettes : Joaquim Braz de Oliveira. Photos : Cici Olsson ; Sh-Op Editions. www.sh-opeditions.com