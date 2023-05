Un plan d’actions de la zone de police de Bruxelles-Midi pour éradiquer racisme et sexisme

Les bourgmestres et chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Midi se sont engagés à mettre en place un plan d’actions afin d’éradiquer toute forme de propos racistes et/ou sexistes au sein des instances policières, ont-ils annoncé dans la foulée de nouvelles révélations dans l’affaire Adil Charrot, un jeune homme de 19 ans, décédé à Anderlecht en avril 2020 après une course-poursuite avec la police.

Les bourgmestres de Forest, d’Anderlecht et de Saint-Gilles ont pris cette décision après deux réunions du collège de police de la zone pour "prendre connaissance des faits en profondeur", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.

"Les propos et comportements suspectés sont pris très au sérieux, et intolérables s’ils sont avérés. Nous nous engageons à prendre toute la mesure des propos et de leur portée", a souligné la bourgmestre de Forest, El Hamidine (Écolo), l’actuelle présidente du collège de police de la zone Midi, citée par le communiqué.

"Nous avons toujours condamné les propos racistes, discriminants ou sexistes tenus par une minorité d’agents de la zone qui sont portés à notre connaissance lors de procédures disciplinaires. C’est moralement et pénalement condamnable", a pour sa part affirmé le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS).

"Au quotidien, des efforts constants sont consentis pour rapprocher au mieux nos policiers des réalités urbaines des quartiers qui composent notre zone Midi. Notamment en encourageant le recrutement de nouveaux inspecteurs issus de nos territoires. Toute cette dynamique ne peut en aucun cas être mise à mal par d’éventuels comportements individuels", a pour sa part affirmé le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS).