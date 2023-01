Un placard doré pour l’ancien directeur de la propreté de Schaerbeek ? L’opposition écrit à la tutelle

Depuis quelques mois, des voix s’élevaient au sein du SPEV pour remettre en cause la manière dont le directeur gérait le service. Pas de plainte formelle de travailleurs, pas d’accusation de harcèlement, mais le collège juge la situation suffisamment préoccupante pour demander à Cohézio, service externe de prévention et de protection au travail, de réaliser un audit et de formuler des recommandations.

Le sort du directeur n’est pas encore scellé à ce moment-là : Cohézio suggère qu’il puisse formuler des propositions pour améliorer la gestion du service SPEV. "Après analyse de sa note, il s’est avéré que le directeur ne pouvait plus convenir", estime Lorraine de Fierlant (LB), l’échevine en charge des ressources humaines. L’analyse des risques psychosociaux de Cohézio relevait des manquements en termes d’organisation, de management et de communication. Dès lors que la note du directeur ne rencontrait pas les objectifs d’amélioration escomptés, le collège a dû se rallier aux recommandations de l’organisme externe. "C’est une obligation de l’employeur", souligne l’échevine.