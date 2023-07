Un pique-nique dans la région d'Éghezée avec l'activité gourmande "Trotti'Aische"

Dans le 6/8, Juliette Grégoire vous propose une balade gourmande dans une formule originale qui consiste à manger un morceau à trottinette en partant à la découverte d'un joli coin de la région d'Éghezée.

C'est la ferme du pont des dames à Aische-en-Refail qui propose cette activité qui permet de découvrir la région d'une manière différente, puisque c'est une trottinette électrique qui vous attend dans la cour de la ferme pour une promenade et un pique-nique dans la région.

Vous êtes ensuite invité au petit magasin de la ferme, ou vous recevrez un sac à dos que vous pourrez remplir, au choix, d'un pack apéro, un pack fromage ou un pack mixte fromage-charcuterie. On vous fournit aussi tout le matériel nécessaire, la vaisselle et les couverts. Pour les boissons, vous aurez le choix entre de l'eau, du kombucha et une bière locale.

Une fois le sac à dos bien chargé, vous pourrez opter pour l'un des circuits proposés qui feront découvrir la région. Des circuits d'une heure à 2h30, au milieu desquels vous vous arrêterez pour déguster votre pack au milieu de la nature.

Pour les prix, le pack apéro coûte 17 euros par personne, contre 19 pour le pack fromage et 21 pour le pack mixte. La location de la trottinette est de 35 euros pour 2h30, mais il est possible d'économiser ce coût si on préfère effectuer le parcours à pieds. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ferme du pont des dames.