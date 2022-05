Un pilote d'ITA Airways licencié pour s'être prétendument endormi pendant un vol

Le commandant de bord d'un vol long-courrier de la compagnie italienne ITA Airways entre New York et Rome a été licencié après avoir été accusé de s'être endormi et d'avoir été injoignable alors qu'il survolait la France le 1er mai dernier.

Le transporteur, qui a succédé à Alitalia il y a quelques mois, a confirmé mardi que le pilote, qui nie l'incident, a été licencié, mais a souligné que les passagers n'avaient à aucun moment été en danger.

Le contrôle aérien de Marseille n'avait pas pu contacter l'Airbus A330 en début de matinée. Un cas de figure qui se produit, dans le pire des cas, lorsqu'un avion est détourné, par exemple par des terroristes.

La connexion radio interrompue ?

Selon le journal La Repubblica, deux avions de chasse ont été envoyés sur place.

Après quelques minutes, cependant, les pilotes à bord de l'avion se sont signalés et ont poursuivi le voyage vers Rome sans aucun problème.

Le commandant de bord a déclaré que la connexion radio avait été interrompue en raison d'un problème technique mais, selon ITA, cela a été réfuté à la suite d'un examen de l'avion.