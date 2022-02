Un pigeonnier aménagé en Airbnb en plein centre de Liège

Là, un lit, ici une douche ... impossible de se tenir debout dans la minuscule chambre dont le moindre espace est exploité.

Des matériaux écologiques

Au total, 5 mois ont été nécessaires pour transformer ce pigeonnier, et cela, dans un souci écologique. "Par exemple, pour les isolants, on a utilisé du liège, du chanvre" précise Louise Taquin, designer. "On utilise principalement du bois aussi. Toutes les huiles, les cires, sont écologiques, et les peintures sont faites à base d'argile. Pour nous, ça semble évident et c'est en adéquation avec nos valeurs."