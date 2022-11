Un pigeon qu’on croyait disparu depuis 1882 pris en vidéo en Papouasie-Nouvelle-Guinée

"Après un mois de recherche, voir ces premières photos du faisan-pigeon, c’était comme trouver une licorne", a déclaré John C. Mittermeier, directeur du programme des oiseaux perdus à l’American Bird Conservancy et co-chef de l’expédition, dans le communiqué. .

"C’est le genre de moment dont vous rêvez toute votre vie en tant qu’écologiste et ornithologue."

Il a fallu travailler avec les communautés locales pour parvenir à prendre quelques images incroyablement rares. "Ce n’est que lorsque nous avons atteint des villages sur le versant ouest du mont Kilkerran que nous avons commencé à rencontrer des chasseurs qui avaient vu et entendu le faisan-pigeon", raconte Jason Gregg, biologiste de la conservation et co-chef de l’équipe d’expédition. "Nous sommes devenus plus confiants quant au nom local de l’oiseau, qui est 'Auwo', et nous avons eu l’impression de nous rapprocher de l’habitat principal où vit le faisan-pigeon à nuque noire."

Cette implication des habitants a permis d’éveiller les consciences sur les espèces en danger et aujourd’hui, "ils ont hâte de travailler avec nous pour essayer de protéger le faisan-pigeon." On ne sait pas combien d’individus il reste dans la nature, le travail va continuer pendant des années pour en apprendre plus et protéger l’espèce.