Un piège à la glu découvert à Vilvoorde

Ici, le but du piège à la glu, vieux comme le monde et particulièrement répandu dans le bassin méditerranéen, c’est de capturer un oiseau (de préférence aux plumes colorées et au chant agréable) durablement, sans le tuer, pour ensuite l’enfermer dans une cage, le vendre ou le consommer. "Anciennement, il y avait des concours qui récompensaient l’oiseau qui avait le plus beau chant", informe Anne Weiserbs, biologiste pour le département Etudes de Natagora. "Ce cas-ci est complètement révoltant et d’une cruauté magistrale", affirme-t-elle. "Mais ici", ajoute Adrien Chevalier, chargé de mission biodiversité à la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, "les oiseaux ciblés (des chardonnerets élégants) me semblent trop petits que pour être mangés. Je pense qu’ils étaient plutôt destinés à aller dans une cage."