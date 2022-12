Un pic de féminicides en Espagne, "une tragédie sociale destinée à éveiller les consciences"

L’Espagne est "confrontée à un terrible rebond des cas de violence machiste" en ce mois de décembre, le plus meurtrier de l’année, a commenté sur Twitter le Premier ministre Pedro Sánchez. L’Espagne a fait de la protection des femmes une priorité dès 1997, après le traumatisme national causé par le féminicide d’Ana Orantes, une femme de 60 ans qui avait été battue, jetée depuis un balcon, puis brûlée vive par son ex-mari, après avoir dénoncé plusieurs fois ses violences aux autorités et à la télévision. Le parlement espagnol a adopté à l’unanimité en 2004 la première loi d’Europe faisant du sexe de la victime une circonstance aggravante en cas d’agression. L’année 2008 a été la plus sanglante, avec 76 féminicides.