Un pianiste fait le lien entre Beethoven et AC/DC

Le rock et la musique classique ont parfois des connexions inattendues, et dans ce cas-ci, les presque 190 années qui séparent les 2 œuvres s’estompent grâce au talent du pianiste hongrois Peter Bence, qui devient un habitué de cet exercice.

Peter Bence réalise dans cette vidéo une double performance : faire preuve d’une incroyable dextérité et créer un lien entre le troisième mouvement de la "Sonate au Clair de Lune" de Ludwig Von Beethoven et le titre le plus connu qu’AC/DC ait produit dans les 90’s.

Exploitant toutes les possibilités qui s’offrent à lui, il va enrichir ses arpèges par des effets en utilisant ses pédales, frottement direct des cordes, harmoniques, bruitages… Et passe progressivement de ce grand classique de Beethoven qu’est la "Sonate au Clair de Lune" à "Thunderstruck", le hit qui va booster la carrière d’AC/DC en 1990.

Savourez !