Un phoque est envoyé en cure de désintoxication à cause de sa dépendance aux humains

Spearmint est un phoque qui a pour résidence l’Angleterre, plus exactement Plymouth Sound. Il est simple de pouvoir la localiser avec une telle précision car le terme "résider" n’a pas été pris à la légère. En effet, depuis environ sept mois, l’animal est devenu une célébrité locale en s’amusant avec des nageurs, des pagayeurs, en s’approchant des plages bondées ainsi qu’en côtoyant de plus en plus d’humains qui lui donnent souvent de la nourriture.

Bien que tout cela puisse paraître très mignon, il n’est pas bon pour un animal sauvage de devenir trop amical ou dépendant d’humains. C’est la raison pour laquelle la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) tire la sonnette d’alarme à ce sujet en se souciant par la même occasion, et à juste titre, pour sa sécurité. Effectivement, l’animal, ne voyant plus de limite, s’est retrouvé par exemple à monter sur un bateau ou à traverser la route à quelques reprises. À telle enseigne que les habitants de Cornwall ont même dû ériger une barricade près d’une route, pour l’empêcher d’y arriver.