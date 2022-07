Un peu plus de nuages ce mercredi

Au final, nous devrions garder un temps sec mais ce sera un rien moins lumineux que ce que nous avons connu les jours précédents. Les nuages seront plus nombreux sur le nord que sur le sud du pays et la couverture nuageuse se morcellera en fin de journée. Les températures seront proches des valeurs de saison, sans plus. On attend 18 à 20°C sur les reliefs, 21°C en bord de mer et 22 à 23°C partout ailleurs dans le pays, le vent de nord-ouest sera discret.