Un peu plus de 6000 enfants ont perdu la vie sur les routes européennes en dix ans

Alors que l'Union européenne s'apprête à revoir les règles du permis de conduire cette année, l'ETSC appelle également à l'instauration d'une formation obligatoire, théorique et pratique, afin d'obtenir un permis de cyclomoteur. Dans seize pays de l'UE, les enfants de 14 ou 15 ans peuvent utiliser ce moyen de transport et chez les jeunes de 14 ans ou plus, un cinquième des morts sur la route sont des conducteurs de vélomoteur. Partant de ce constat, l'ETSC recommande d'instaurer un âge minimum de 16 ans au niveau européen pour être autorisé à se déplacer en vélo motorisé.

De grandes différences entre pays

Les auteurs de cette étude ont également trouvé de grandes différences entre pays. Le taux de mortalité des enfants sur la route est dix fois plus élevé en Roumanie qu'en Norvège, en Suède ou à Chypre. Ils ont par ailleurs constaté que là où ce taux était faible, il l'était aussi chez les adultes et vice versa. Là où ça n'est pas le cas, c'est en partie dû au fait que dans ces pays, les enfants ont tendance à être conduits à l'école ou à d'autres activités plutôt qu'à être autorisés à se déplacer seuls à pied ou en vélo.

Repenser nos espaces urbains pour éloigner les enfants des véhicules rapides et leur donner de l'espace pour jouer et se déplacer

"Rendre les villes sûres pour les enfants commence par des choses simples comme des vitesses réduites et des rues scolaires. Mais si nous voulons vraiment réduire les centaines de décès d'enfants qui surviennent tragiquement chaque année, nous devons également repenser nos espaces urbains pour éloigner les enfants des véhicules rapides et leur donner de l'espace pour jouer et se déplacer", conclut Antonio Avenoso.