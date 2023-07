Un peu plus d’un mois après l’effondrement d’une porte, la navigation a repris au plan incliné de Ronquières

Un peu plus d’un mois après l’effondrement d’une porte dans le bac numéro 1, le trafic fluvial a repris ce matin à 6 heures au plan incliné de Ronquières, sur le canal Charleroi-Bruxelles. Les bateaux peuvent à nouveau emprunter l’autre bac, le bac numéro 2 qui était en rénovation depuis 2018.

Il était prévu que ce bac numéro 2 reprenne du service cet été. C’est donc chose faite depuis ce matin. Une réouverture importante pour la navigation puisque le plan incliné est un ouvrage très fréquenté : "Il y a un passage quotidien moyen de 12 bateaux montant, et 12 bateaux qui vont vers l’aval", confirme Sabrina Gaspari, porte-parole du SPW Mobilité & Infrastructures. Des bateaux qui, depuis l’incident début juin dans le bac numéro 1, étaient déviés vers l’est via Liège ou vers l’ouest via Gand.

Le bac numéro 1 où s’était produit l’effondrement de la porte sera lui en travaux pendant environ 2 ans. "C’est une séquence de rénovation lourde et longue mais qui est habituelle. On est sur un ouvrage qui a plus de 50 ans, et donc c’est normal de devoir faire des entretiens réguliers", ajoute Sabrina Gaspari.