Un peu de soleil ce samedi dans Une Brique dans le Ventre

Ce samedi, on retrouve Cédric et Virginie à Liège tout au long de l'émission pour découvrir une transformation et extension originale d'une maison. Ensuite direction la Nouvelle-Zélande pour une maison unifamiliale installée dans un petit coin de paradis. La séquence week-end vous emmène au cœur d'une ferme en activité où il est possible de dormir dans une yourthe ou une roulotte. Et enfin, Amandine et Robert fabriquent une table à langer sur un meuble récupéré et customisé ! Belle émission ce samedi.