Un peu de repos pour le nouveau champion du monde van der Poel, qui ne participera pas aux qualifications de la short race de mountainbike

Mathieu van der Poel va prendre quelques jours de repos après avoir remporté le titre de cyclisme sur route dimanche à Glasgow. Le coureur néerlandais ne participera pas aux qualifications de la short race de mountainbike, a annoncé la fédération néerlandaise (KNWU) lundi.

Van der Poel se concentrera sur le cross-country samedi, toujours en VTT. Il pourrait y décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris et espère donc avoir suffisamment récupéré de la course en ligne : "Il récupérera tranquillement au cours des prochains jours, entouré de sa famille, puis commencera à se préparer pour la course de samedi à son rythme" a communiqué la KNWU, ajoutant que van der Poel rejoindra l’équipe nationale de mountainbike jeudi.

Le coureur cycliste de 28 ans pourrait également participer à la short race jeudi, sans passer par les qualifications, mais n’a pas encore pris de décision à ce sujet.