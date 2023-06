"Un peu de regrets" pour Lukebakio, courtisé par l'Inter : "Tout est possible..."

Youri Tielemans a également évoqué ce partage un peu frustrant. "On a eu dur au début de match et on encaisse un bête but qui est assez frustrant car il n’y avait pas corner. Après le but, on n’était pas dedans durant cinq, dix minutes, on s’est un peu cherchés. La fin de la première mi-temps, on est revenus dedans. Après la pause, on était meilleur en intensité. On a eu des occasions, eux aussi, mais on aurait pu tuer le match avant cela."

Interrogé sur les forces physiques autrichiennes, le médian a expliqué que les Diables s’étaient préparés à cela. "On sait que c’est une équipe qui met de l’intensité donc on n’était pas surpris par cela. On avait un plan qui n’a pas très bien fonctionné mais on a su s’adapter et revenir dans le match. C’est important aussi."

Absent lors du dernier rassemblement à cause d’une blessure, le joueur d’Aston Villa est conscient que les places sont chères dans le onze de base. "Cela s’était très bien passé en mars mais c’est la concurrence en équipe nationale."