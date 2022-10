Un peu de ''rare soul'', le catalogue Mar-v-lus, filiale de One-Derful à Chicago.avec Josephine Taylor

C’est le cas de Josephine Taylor, originaire d'Evanston, dans l’Illinois. Elle a sorti une poignée de 45 tours dans les années 1960, tous enregistrés à Chicago, et chacun d'entre eux méritent d'être écoutés et redécouvert, ne fussent que pour son incroyable voix. Elle est apparue pour la première fois sur le label Mar-V-Lus des Leaner Brothers et son meilleur hit fut ''What Is Love'', une de ces ballades rythmées et mid-tempo qui faisaient le succès de la scène soul de Chicago dans les années 60. Une face B à savourer aujourd’hui, un petit joyau de rare soul : ''Ain't Gonna Cry No More'', publié en 1967 et écrit par Jimmy Jones qui travailla avec le blues man Syl Johnson.