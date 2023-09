Un peu de pop rock mainstream avec le groupe Cock Robin

Fondé à San Francisco en 1982, c’est une réussite du son pop rock FM des eighties : le groupe Cock Robin, même s’il prend son envol sous forme de quatuor, c’est avant tout deux personnages, deux musiciens, bien dans l’air du temps.

Peter Kingsbery, avec ses faux airs de dandy anglais, est un surdoué de la musique. Multi-instrumentiste, il est également auteur-compositeur. D’abord installé à Nashville où il accompagne Brenda Lee, il immigre à Los Angeles où il va écrire pour Smokey Robinson et Stephanie Mills.

Anna LaCazio, est musicienne et chanteuse. De son vrai nom Anna Loscalzo ; un père italien, une mère chinoise, nous étions tous sous le charme de la musicienne. Lors de sa rencontre avec Peter Kingsbery, elle se présente avec un synthétiseur de marque Casio, elle vient de trouver son pseudonyme, changeant juste le S par un Z !

Dès le premier album, publié le 22 septembre 1985, le succès de Cock Robin est énorme. Les singles "When Your Heart Is Weak" et "The Promise You Made" vont leur valoir une reconnaissance internationale, et le groupe trouvera aussi le succès chez nous en Europe.