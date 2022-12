Un peu de neige sur les hauteurs, un temps sec et gris partout ailleurs ce vendredi

Cet après-midi, le risque de faibles averses hivernales se concentrera sur une bonne partie du sud du Sillon Sambre et Meuse. On observera d’ici ce soir un petit saupoudrage sur les hauteurs au-dessus de 300-400 m. De 1 à 3 cm au-dessus de 500 m du côté des Hauts-Fagnes, du Mont Rigi, mais aussi du côté de Saint Hubert, Libramont, Rochefort et Bastogne. Il fera bien froid avec des températures maximales de 0 °C au Signal de Botrange, 1 °C à Spa et à Saint Hubert, 3 °C entre Charleroi et Liège ainsi qu’à Bruxelles et jusqu’à 4 °C au littoral. Le vent sera soutenu et renforcera la sensation de froid