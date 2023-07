"Un peu de mal avec ce cyclisme", "Je refuse de le suspecter" : les directeurs sportifs partagés sur Vingegaard au Tour de France

Au lendemain de l’incroyable performance de Jonas Vingegaard sur le chrono de la 16e étape, les théories vont bon train autour du Tour de France. Jérôme Helguers a tendu son micro à différents directeurs sportifs au matin de l’étape reine de ce mercredi. Et les sons de cloche sont parfois bien différents.

Supérieur à la concurrence avec Pogacar depuis le début de cette Grande Boucle, Vingegaard a cette fois-ci réussi à infliger un réel écart à son rival. "Ils sont au-dessus du lot tous les deux mais peut-être que Pogacar manque un peu de stabilité avec sa préparation compliquée, pointe Thierry Marichal chez Cofidis. Et puis, quand on est seul sur le vélo c’est un effort différent. Peut-être que la stratégie du changement de vélo a joué également."

Stéphane Heulot est lui bien plus sceptique. "Je suis très surpris. Dans mon esprit, je me disais que quinze ou vingt secondes ce serait déjà beaucoup. J’avais bien cru comprendre que leur stratégie était de miser sur la troisième semaine en pensant aux calculs notamment liés au poids et à la puissance développée. J’ai un peu de mal avec ce cyclisme mais ce sont eux qui ont le maillot jaune donc on doit s’incliner" grimaçait le manager de chez Lotto Dstny.

A contrario, Vincent Lavenu, homme fort de chez AG2R était davantage rationnel. "La performance est extraordinaire, je me refuse de directement le suspecter sinon il faut changer de sport. C’est impossible de penser qu’un coureur comme Vingegaard n’est pas contrôlé. Donc je respecte ce qui est en place et la beauté de notre sport."