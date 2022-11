Un peu de fraîcheur ce vendredi

Dimanche, après une matinée encore sèche, une nouvelle zone de pluie devrait aborder notre pays par l’ouest en deuxième partie de journée, elle gagnera rapidement toutes les régions l’après-midi, le vent de sud se renforcera et on ne dépassera plus 7 à 10°C.

Lundi, les nuages domineront encore et l’on maintient quelques faibles averses près du littoral. Ailleurs, entre brèves éclaircies et passages nuageux, ce sera plus sec mais le vent de sud va se renforcer de manière significative. Dans ce flux, les températures remonteront à nouveau, on attend 10 à 14°C.

Confirmation d’un temps doux et légèrement variable pour mardi avec quelques rares averses entrecoupées d’éclaircies, maxima de 13 à 16°C.