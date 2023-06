Un peu de dark indie southern pop avec Hannah Aldridge et son nouvel album "Dream Of America"

Son nouvel album, ''Dream Of America'', vient de sortir et il est cosmopolite et collaboratif. Publié sur le label alternatif suédois Icons Creating Evil Art, produit en partie en Australie et en Suède, il comprend les thèmes de prédilection d’Hannah Aldridge : starlettes hollywoodiennes en perte de vitesse, psychopathes charmants et vagabonds fatigués ; tout ce petit monde naviguant dans les bas-fonds de la société à travers des histoires sombres et romantiques, avec au loin, une cloche d’église sonnant dans les rues d’une petite ville de l’Alabama. Extrait de "Dream Of America" : "Beautiful Oblivion".

hannahaldridge.com