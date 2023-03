Un peu de couleur et de soleil dans l'émission Une Brique dans le Ventre

Ce samedi, découverte d'un espace loft rénové et décoré avec beaucoup de goûts tout au long de l'émission. On vous emmènera aussi à Andenne découvrir l'hôtel Pegard, cet hôtel dans une usine ! C'est bientôt la fin du salon Batibouw, notre équipe est allée sur place pour débriefer ensemble sur les choses intéressantes qu'ils ont vues. Et en fin d'émission on retrouvera Amandine et Robert qui ont fabriqué une dinette avec des palettes. Découverte !