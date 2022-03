Un peu d’humour en compagnie de Queen Mum, Elizabeth, née Bowes-Lyon…

Son goût prononcé pour les toilettes colorées et parfois improbables l’avait poussée à se surnommer " l’arc-en-ciel de l’espoir ". Celle qu’Adolf Hitler considérait comme " l’une des femmes les plus dangereuses d’Europe " avait aussi un fameux sens de l’humour.

Évidemment, le fait que la très écossaise Elizabeth - fille de Claude George Bowes-Lyon, 14e comte de Strathmore et Kinghorne et de Cecilia Cavendish-Bentinck – avait obligé Albert, duc d’York, à lui demander trois fois sa main n’avait rien d’amusant. Sauf peut-être pour elle ? La jeune femme n’éprouvait aucune envie d’entrer dans le milieu très conventionnel et protocolaire de la famille royale britannique, il paraît même que lors de la première demande de son soupirant, en 1921, elle aurait éclaté de rire…