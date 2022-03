Un peu d'histoire pour les 3-4 : quelques événements centenaires

On remonte l'histoire avec Luana. Elle relate des événements dont on a déjà pu fêter le centenaire. On commence dans le ciel avec la traversée de la Manche en avion par Louis Blériot en 1909. Il part de Calais pour atteindre l'Angleterre. Louis Blériot était un constructeur de lanternes d'automobiles, d'avions, de motocyclettes et de chars à voile. Il s'est surtout fait connaître par cet exploit. C'est un véritable pionnier de l'aviation française.