Un peu d’histoire dans Une brique dans le Ventre ce samedi

Ce samedi direction Bruxelles tout au long de l'émission pour découvrir une maison baignée d'une atmosphère et d'une histoire particulières. Ensuite on partira prendre le soleil en Corse ou un couple de décorateurs a rénové une villa à Porto Vecchio. Anne nous en dira plus sur les tendances bois 2023 dans notre dossier avec l'entreprise Gablok et le Studio du Designer. Et en fin d'émission on retrouve notre duo de bricoleurs, Amandine et Robert qui placent un papier peint panoramique. Rendez-vous samedi!