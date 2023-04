Un "petit" salaire mais des revenus de billetterie : le plan de Barcelone pour récupérer Messi

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi est au centre de toutes les spéculations. Le FC Barcelone aurait d’ailleurs un plan assez osé pour faire revenir l’Argentin alors que les difficultés du club le contraignent.

Mais où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est l’une des questions principales que se posent les fans de football alors que le contrat de La Pulga à Paris se termine dans trois mois. Le PSG a toujours expliqué espérer voir le septuple Ballon d’Or prolonger dans la capitale. Alors que la MLS lui fait également les yeux doux, e Barça a également reconnu que des contacts avaient eu lieu et que le club blaugrana aimerait le voir revenir en Catalogne

Ce samedi, le journal Le Parisien dévoile d'ailleurs le plan du Barça pour faire revenir l’Argentin en Catalogne. Sous une grande pression financière, Barcelone va devoir jouer des coudes et ne serait pas contre un plan de licenciement pour de nombreux salariés alors que plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie pour renflouer les caisses et ainsi faire venir la légende argentine. Ansu Fati, Clément Lenglet, Ferran Torres et Éric Garcia seraient des joueurs susceptibles de plier bagage.

Toutefois, cela ne suffirait pas à rentrer dans les clous financièrement, loin de là. Pour que Messi revienne, il devrait en plus accepter de voir son salaire diminuer, plafonnant à 10M€ brut par an maximum, soit cinq à six fois moins qu’au PSG actuellement. Pour compenser ce salaire en dessous des standards de l’Argentin, le club serait également prêt à lui reverser une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors, à la billetterie et à la vente des maillots à son nom.

Une chose est sûre : le Barça va devoir bricoler s’il veut faire revenir Messi en Catalogne et espérer que La Pulga accepte des conditions financières à des kilomètres de ses habitudes. Javier Tebas, président de La Liga, l’avait d’ailleurs annoncé il y a quelques jours. "Étant en fin de carrière et avec une réduction considérable de son salaire, il pourrait être possible qu’il soit un joueur de Barcelone. Mais le club devrait laisser partir des joueurs, il devrait faire plusieurs choses", avait-il expliqué.

Au vu de la situation, il est probable qu’il faille encore attendre plusieurs semaines avant de connaître le dénouement.