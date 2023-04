Un petit prélude de Bach, de Glenn Gould à Maurane

Maurane aimerait que Vannier lui écrive des chansons. Dix ans plus tard, c’est lui qui la contacte. Quelques années plus tard encore, il lui propose à elle, fille d’une pianiste et du directeur du Conservatoire de Verviers, née entre Bach et Debussy, à elle, à qui on a mis un violon dans les mains à l’âge de 8 ans, de chanter une chanson mélancolique sur le cantor de Leipzig.

Maurane admire le classique et est intimidée à l’idée de toucher à l’idole. Le prélude originellement en do majeur devient une chanson qui migre vers du mi bémol dans l’introduction, et se mute en si bémol, à l’arrivée du chant. La forme aussi est modifiée, et surtout le succès est populaire, ce qui ne met pas tout le monde d’accord. Mais pourquoi est-ce que ce titre marche pour certains ? Pourquoi est-ce qu’il divise d’autres ?