Nous venons toutes d’horizons divers et de régions différentes (Luxembourg, Bruxelles, Brabant flamand, Liège, …). Nous venons toutes pour apprendre et en apprenant nous partageons nos histoires. Ces personnes s’engagent, font bouger les lignes, à leur échelle, dans leurs familles, avec leurs amies et amis, dans leur commune, dans leurs jobs.

Toutes ont des histoires épatantes et si je devais n’en raconter qu’une de plus je choisirais celle de Christine, sinistrée des inondations de l’été 2021. Toute sa vie a été bouleversée et depuis deux ans elle reconstruit tout. Son cocon est enfin prêt et ce petit meuble c’est la touche finale à la rénovation de sa nouvelle maison. C’est le meuble qui veut dire que la vie reprend, que tout est possible !