Un petit hôtel familial tente de survivre dans le cœur historique de Bruxelles

Pour accéder aux 22 chambres de l’établissement, il faut parfois traverser des couloirs, monter une volée d’escalier avant de bifurquer à droite, et redescendre quelques marches. "C’est normal, explique Antoine Akayyan, les maisons ont plusieurs siècles et la plus ancienne date de 1696, mais elles forment un hôtel depuis plus de trente ans, un hôtel qui répondait jusqu’ici aux normes de sécurité exigées puisque nous bénéficions de dérogations sur certains points. Maintenant, c’est fini et ce que le service incendie nous demande est impossible à réaliser dans ce genre de configuration".