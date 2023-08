"Un petit goût de trop peu", "On aurait signé pour ce résultat" : sentiments contrastés pour le relais mixte après sa 5e place aux Mondiaux

Le relais mixte belge du 4x400m a terminé 5e de la finale des Championnats du monde d’athlétisme samedi soir à Budapest. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée (qui a remplacé Florent Mabille qui avait couru en séries) et Camille Laus ont bouclé la course en 3 : 13.83, deux secondes moins vite que pour se hisser en finale (3 : 11.81). Un petit air de déception flottait d’autant que la médaille de bronze est revenue à la République tchèque, que les Belges avaient battue en séries, et que le chronomètre réalisé n’était pas celui espéré.

"C’est un sentiment contrasté. On espère toujours faire un bon résultat en finale. 5e ça reste un bon résultat. Les autres équipes étaient très fortes. Mais il y avait moyen de faire mieux… On n’a pas su faire la course parfaite. On a tout donné mais ça n’a pas fonctionné. C’est très compliqué d’enchaîner deux courses sur la journée. Les trois autres relayeurs ont fait une très belle course ce matin et revenir ce soir pour performer n’était pas évident. C’était peut-être ma dernière finale dans un championnat du monde… donc j’ai essayé de prendre le plus de plaisir possible. Il n’y a pas de miracle dans le sport. Quand vous n’avez pas de rythme, vous ne pouvez pas vous battre avec les meilleurs", a confié Jonathan Borlée à notre envoyé spécial David Bertrand.

Même son de cloche du côté de Robin Vanderbemden : "C’est incroyable de ne pas être satisfait à 100% de notre 5e place… ça en dit long sur notre état d’esprit. Quand on voit le chrono des 3e, on a un petit goût de trop peu. Mais on sait aussi qu’il n’y a que 4 équipes qui ont fait mieux dans le monde".

De son côté, Camille Laus a avoué qu’elle aurait signé pour une 5e place avant la course : "Ce n’est jamais facile de se hisser en finale puis on n’a pas fait de la figuration en finale. Cinquième, c’est une belle place même si on espère toujours mieux. Je pense que ces deux courses vont nous aider pour les relais du week-end prochain".

"On espérait mieux après la 3e place de ce matin, mais la médaille était trop difficile", a conclu Imke Vervaet.