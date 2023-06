Un petit geste, et le papillon fait le reste : la nouvelle campagne de publicité de VivaCité

"Ça commence avec trois fois rien. Un regard, un geste, une attention, un coup de main. Il faut si peu pour créer un formidable effet papillon. Des choses minimes qui bout à bout finissent par faire beaucoup…"

Depuis quelques jours, vous avez peut-être déjà remarqué la nouvelle campagne de VivaCité qui fleurit un peu partout en ville, dans la presse écrite et sur vos écrans. Et quoi de mieux que notre papillon pour voler jusqu’à vous et partager nos valeurs de solidarité entre amis, famille, voisins…

Parce que le bonheur se trouve dans les petits détails et se voit décuplé lorsqu’il est partagé, VivaCité, votre radio complicité toujours plus proche de vous, rassemble ses auditeurs des quatre coins de la Belgique depuis bientôt 20 ans !

"VivaCité : un petit geste, et le papillon fait le reste"

Restez à notre écoute en FM, sur le DAB + et sur le web avec Radioplayer.