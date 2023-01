« Un petit frère », une magnifique fresque familiale autour d’une mère ivoirienne arrivée en France, signée Léonor Serraille.

Banlieue parisienne, 1989. Rose débarque de Côté d’Ivoire en laissant derrière elle son mari et deux de ses quatre enfants. Elle espère trouver en France une vie meilleure. Mais son parcours d’intégration ne sera pas facile. Déménageant en Normandie, à Rouen, elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel et enchaîne les aventures sentimentales peu satisfaisantes, reportant ses rêves et ses ambitions sur ses enfants…