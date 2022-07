Un petit coup de brume pour les vaches d’un agriculteur hervien

Tout le monde aura souffert de la chaleur ce mardi, y compris les animaux. On vous a déjà parlé des chiens et des chats dont les pattes n’apprécient pas la chaleur du tarmac, mais à présent c’est des vaches dont il est question. Elles aussi subissent l’assaut du soleil alors quand elles peuvent profiter d’un peu de fraîcheur, elles apprécient. C’est pour cela qu’un agriculteur hervien a installé dans son étable un système de brumisation.

Imaginez-vous avoir passé la journée dans une prairie, par près de 40 degrés, et pouvoir passer un moment sous une petite brume bien fraîche. C’est ce que Jérôme Timmermann, un agriculteur de Battice, a mis en place dans une étable : " C’est de l’eau sous pression à 80 bars, qui sort par un tout petit trou et qui fait une brumisation sur le dos de la vache et qui rafraîchit aussi l’air ambiant ", explique-t-il. Et les vaches apprécient visiblement ce petit confort en période de chaleur : " Ça leur fait du bien. On voit qu’elles restent en dessous pour se faire refroidir. Quand il fait très chaud, il y a des moments où elles reviennent pour ça. Lundi par exemple, elles sont rentrées trois heures avant la traite pour se mettre en dessous ", confirme l’agriculteur.

Au départ, le système a été mis en place dans la salle de traite pour éloigner les mouches, mais en constatant la réaction de ses vaches, Jérôme Timmermann a prolongé l’installation jusqu’à son étable. Avec une amélioration du bien-être animal, et peut-être même une diminution moins importante de la production laitière en période de forte chaleur : " Je n’ai jamais vu une vache mourir de chaud mais avorter dans les 15 jours qui suivent ça peut arriver. Or pour faire le lait, il faut que la vache ait un veau par an, donc si elle avorte, la lactation suivante est perdue ", détaille-t-il.

L’agriculteur envisage maintenant de coupler la brumisation à des ventilateurs pour mieux étendre encore les petits nuages de brume.