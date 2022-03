Un petit concert à l’heure du déjeuner ? Les midis de l’orchestre vont vous rassasier

Cela fait plus de dix ans que l’orchestre philharmonique de Liège propose des concerts qui ont lieu certains mercredis midi et de façon totalement gratuite. Le but est de faire découvrir ou redécouvrir la musique classique à un large public. Depuis quelques années, la programmation est confiée aux musiciens de l’orchestre qui se regroupent en plus petit comité pour proposer des œuvres de musique de chambre.

Le concert dédié aux œuvres de Schubert et Piazzolla a fait salle comble, dans le foyer de l’OPRL, ce mercredi. 120 places non réservables et gratuites sont proposées dès midi à la salle philharmonique, dans le cadre de "Musique à midi". Le public présent provient d’horizons différents. "On est des habitués et nous venons avec plaisir aux concerts de midi !", raconte un couple de retraité. Plus loin, nous rencontrons des amis venus ensemble : "C’était la première fois pour nous… C’était vraiment magnifique et très plaisant". Dans le public, un jeune homme prend des notes sur un carnet : "Je suis étudiant au conservatoire de Liège, je prends des notes et essaie de critiquer l’équilibre, la balance… Certaines techniques m’inspirent aussi", nous confie-t-il.

Cette année, l’objectif est de mettre en avant les nouveaux arrivants de l’orchestre. Habitué à les voir jouer dans l’orchestre, le public peut les découvrir au sein d'une plus petite formation. "Il y a un accent qui est mis sur la jeunesse et des concerts sont dédiés systématiquement aux nouveaux collègues, explique Virginie Petit, du comité de programmation. C’est une façon de les découvrir et de les présenter aux Liégeois".

Une formule qui rencontre toujours autant de succès. La prochaine représentation dans le cadre de musique à midi aura lieu le 4 mai prochain.