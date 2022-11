Un petit but et puis s'en va : le Standard vient à bout de Dender et file en 8e de la Coupe de Belgique

Un petit but et puis s’en va pour le Standard sur le terrain de Dender (0-1). Opposés à des Flandriens pourtant remaniés et ostensiblement focalisés sur le championnat, les Liégeois ont longtemps buté sur la défense adverse avant de finalement émerger en fin de match grâce à William Balikwisha. Un goal qui suffit donc au bonheur liégeois et propulse le Standard en 8e de finale de Crocky Cup.

Notons quand même que ce succès, aussi précieux soit-il, aura été bien plus difficile à arracher que prévu. Volontaires, misant sur les automatismes acquis depuis quelques semaines, les Rouches, qui alignaient quasiment leur équipe-type, ont, certes, dominé cette rencontre de la tête et des épaules mais ont longtemps péché à la conclusion.

Illustration avec ces deux frappes signées Jacob Barrett Laursen juste avant la mi-temps qui ont, toutes les deux, flirté avec le montant du gardien de Dender. Un Laursen qui a sans doute réalisé son meilleur match depuis son arrivée en Bord de Meuse et qui a donc rassuré, l’espace d’une rencontre, les nombreux supporters sceptiques à son sujet.

Par la suite, Perica et Dragus sont eux aussi passés proches du but d’ouverture mais ont, comme Laursen quelques minutes plus tôt, péché à la finition. Les Liégeois auraient même pu être surpris sur l’unique incartade adverse, Dender profitant d’une contre-attaque pour s’offrir un 2 contre 1 finalement infructueux.

Trouvé par l’inévitable Laursen au second poteau, Balikwisha a donc déployé sa carcasse pour crucifier Dender et libérer les Rouches en fin de match. En résumé, ce ne fut donc pas du grand football mais le Standard s’en contentera probablement. Il est en 8e de finale de la Crocky Cup.